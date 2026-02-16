Уголовное дело завели после пожара в хостеле в 1-м Магистральном тупике. Об этом сообщили в столичном управлении Следственного комитета. Площадь возгорания оценили в 80 квадратных метров. Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем со стороны жильцов. Назначена пожарно-техническая экспертиза. Во время пожара постояльцы оказались заблокированы на четвертом этаже. Они связывали простыни и спускались из окон.

