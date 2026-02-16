Новости мира: на Гавайях произошло извержение вулкана Килауэа

На Гавайях произошло очередное извержение вулкана Килауэа. Фонтаны лавы поднялись на высоту 300 метров. Шлейф дыма и пепла превысил 10 километров. Это один из самых активных вулканов мира и один из 6 действующих на Гавайях.

На юго-западе Франции спасатели продолжают работать в затопленных районах после мощного шторма. Реки вышли из берегов, подтоплены улицы и жилые кварталы, людей эвакуируют на лодках. Есть данные о погибших. Стихия также оставила без электричества почти 1 миллион человек. Сейчас коммунальные службы восстанавливают инфраструктуру, но угроза новых подтоплений сохраняется.

