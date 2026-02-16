16 февраля, 06:45Происшествия
Сотрудницу московского салона красоты обвинили в краже материалов на 30 тыс рублей
Сотрудницу московского салона красоты обвинили в краже материалов на 30 тысяч рублей. Записи с камер ей не предоставили, но потребовали пройти полиграф.
Девушка согласилась, однако после консультации с юристом поняла, что требования незаконны. Сотрудницу удалили из всех рабочих чатов и запретили бухгалтеру общаться с ней. Она направила досудебную претензию, но ответа не получила.
