Сотрудницу московского салона красоты обвинили в краже материалов на 30 тыс рублей

Сотрудницу московского салона красоты обвинили в краже материалов на 30 тысяч рублей. Записи с камер ей не предоставили, но потребовали пройти полиграф.

Девушка согласилась, однако после консультации с юристом поняла, что требования незаконны. Сотрудницу удалили из всех рабочих чатов и запретили бухгалтеру общаться с ней. Она направила досудебную претензию, но ответа не получила.

