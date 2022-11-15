08:15Происшествия
ДТП с участием автобуса произошло на Коломенском проезде
Авария с участием автобуса произошла на Коломенском проезде. Кадры с места аварии прислали очевидцы.
Свидетели происшествия рассказали, что автобус съезжал с Каширского шоссе, не снижая скорости. Он пролетел мимо стоящих машин и врезался в легковой автомобиль. Движение там в настоящее время затруднено.
В ЦОДД сообщили, что в результате аварии есть пострадавшие. О причинах происшествия не сообщалось.
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