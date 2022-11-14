Супруга Дмитрия Диброва рассказала об обстановке после взрыва в Стамбуле

Фото: ТАСС/AP Photo/Francisco Seco

Российский телеведущий Дмитрий Дибров и его супруга в выходные посетили Стамбул, оказавшись "в гуще событий" – пара прогуливалась по улице, где позже произошел теракт. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Пара посетила Стамбул по случаю дня рождения Диброва. которому в понедельник, 14 ноября, исполнилось 63 года. Его супруга рассказала, что еще утром они гуляли по тем местам, где случилось ЧП. В своих соцсетях она прикрепила видео, на кадрах которого видны моменты их прогулки. Диброва успокоила фанатов, сообщив, что с парой все в порядке. Но, отметила она, в этот день все движение в городе было перекрыто.

"Домой мы добирались на трамвае и метро, город встал, пробки и суета. На улицах перекрыто, мы отменили вечернюю программу в Стамбуле. Летают вертолеты каждые пять минут, военная техника на улицах", – отметила жена телеведущего.

13 ноября на улице Истикляль в Стамбуле произошел взрыв. Жертвами, по последним данным, стали шесть человек, еще 81 получил ранения.

Уточнялось, что в результате ЧП пострадали трое россиян. На данный момент угроза их жизни отсутствует, сообщили в Генконсульстве РФ в Турции.

Прокуратура Турции рассматривает версию теракта. По данному делу задержаны 46 человек. Специалист по вопросам безопасности Джошкун Башбуг отметил, что благодаря задержаниям удалось избежать новых жертв.



Число пострадавших при взрыве в Стамбуле увеличилось до 81 – вице-президент Турции

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