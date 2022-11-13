Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

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Новости регионов: снежный циклон под Хабаровском и пожар в ресторане Ярославля

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Из-за снежного циклона закрыли трассу под Хабаровском. Снегопад и резкое понижение температуры стали причиной образования гололёда. Чтобы избежать аварий, дорогу решили закрыть до тех пор, пока коммунальщики не устранят последствия.

В одном из ресторанов в Ярославле произошёл крупный пожар. Пламя разгорелось прямо посреди зала в то время, когда он был полон посетителей. Огонь быстро распространился по барной стойке. Сотрудники заведения попытались погасить его своими силами.

В Ленинградской области тушили храм. Огонь вспыхнул ближе к ночи, людей в церкви не было. Пламя быстро распространилось на площади почти в 90 квадратов.

Об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.

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