Новости мира: протесты в Греции обернулись массовыми беспорядками

В Греции протесты обернулись массовыми беспорядками. На видеокадрах – обстановка в Афинах.

Люди в масках начали забрасывать здание парламента камнями и бутылками с зажигательной смесью. Полиция в ответ применила слезоточивый газ.

Демонстранты вышли на улицы, выступая против резкого роста цен. Забастовка практически парализовала движение. Не работали автобусы, метро и пригородные поезда. Сообщается, что в митинге приняли участие порядка 40 тысяч человек.

Сотни тысяч людей вышли на улицы Мадрида, выступая против политики здравоохранения. Демонстранты требуют увеличить штат врачей и расширить финансирование на базовые медицинские услуги.

Несмотря на то, что Мадрид – регион с самым высоким доходом в стране, местное правительство тратит наименьшую по всей Испании сумму на медпомощь. Власти при этом отрицают нехватку персонала в больницах и утверждают, что забастовки организуют левые партии в преддверии муниципальных и региональных выборов.

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