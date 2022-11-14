Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

07:15

Происшествия

Новости мира: протесты в Греции обернулись массовыми беспорядками

Новости мира: протесты в Греции обернулись массовыми беспорядками

Автобус застрял под мостом в Царицыне

39 пострадавших при теракте в Стамбуле выписаны из больниц – власти

Давка произошла в киевском метро

Подполковник запаса ФСБ РФ рассказал, как действовать в случае теракта

Правоохранители после ЧП в Стамбуле начали расследование в отношении 25 пользователей Сети

ДТП с участием пяти авто произошло на МКАД

Эксперт рассказал, кому мог быть выгоден теракт в Стамбуле

Взрыв в центре Стамбула совершила женщина – вице-президент Турции

Число пострадавших при взрыве в Стамбуле увеличилось до 81 – вице-президент Турции

В Греции протесты обернулись массовыми беспорядками. На видеокадрах – обстановка в Афинах.

Люди в масках начали забрасывать здание парламента камнями и бутылками с зажигательной смесью. Полиция в ответ применила слезоточивый газ.

Демонстранты вышли на улицы, выступая против резкого роста цен. Забастовка практически парализовала движение. Не работали автобусы, метро и пригородные поезда. Сообщается, что в митинге приняли участие порядка 40 тысяч человек.

Сотни тысяч людей вышли на улицы Мадрида, выступая против политики здравоохранения. Демонстранты требуют увеличить штат врачей и расширить финансирование на базовые медицинские услуги.

Несмотря на то, что Мадрид – регион с самым высоким доходом в стране, местное правительство тратит наименьшую по всей Испании сумму на медпомощь. Власти при этом отрицают нехватку персонала в больницах и утверждают, что забастовки организуют левые партии в преддверии муниципальных и региональных выборов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоИван ЛозовойКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика