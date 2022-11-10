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Новости мира: в Греции митинги против роста цен переросли в потасовку с полицией

Новости мира: в Греции митинги против роста цен переросли в потасовку с полицией

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В Греции митинги против роста цен переросли в потасовку с полицией. В Афинах и Салониках в правоохранителей летели камни, а те в ответ начали применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Некоторых демонстрантов задержали. В стране уровень инфляции достиг 12% – это максимум с 1993 года. Люди требуют повышения зарплат. Из-за тотальной забастовки были закрыты порты, сообщение между островами прервалось. Школы и больницы закрылись на целый день.

Бельгия практически замерла из-за масштабной акции протеста. Накануне в Брюсселе, как пишут местные газеты, работала только одна линия метро и всего 15 автобусных маршрутов. В одном аэропорту отменили более половины рейсов, а другой и вовсе был закрыт весь день. По данным профсоюзов, работу ограничили даже службы неотложной помощи некоторых больниц. На улицы вышли тысячи человек. Люди заявляли, что при таких ценах на газ и электричество многие вынуждены просто выживать. Также они требовали государственного контроля стоимости энергии и повышения зарплат.

В Италии на побережье Адриатического моря нарушено железнодорожное сообщение из-за мощного землетрясения. Повреждены пути, здание вокзала и еще десятки строений в портовом городе Анкона. Власти провели эвакуацию из нескольких социальных учреждений. Например, временно переселили дом престарелых. По оценкам специалистов, магнитуда землетрясения была 5,7. Толчки кроме центральной Италии, почувствовали также в Словении, Хорватии, Боснии и Герцеговине.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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