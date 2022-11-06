"Рейд 112": банкомат ограбили на Вешняковской улице

На Вешняковской улице в доме 29Б неизвестные ограбили банкомат. Владелица местного продуктового магазина обнаружила, что двери торговой точки вскрыты, а банкомат взломан. На место преступления выезжали сотрудники частного охранного предприятия, но грабители к тому времени уже скрылись.

Пожар произошел на складе на Киевской улице. Огонь охватил склад одной из торговых сетей. На место выезжали шесть пожарных расчетов, два экипажа скорой помощи и полиция.

В Тропаревском парке обнаружили мертвого человека. Тело лежало рядом с одной из скамеек. Погибший – мужчина предположительно пенсионного возраста. Следов насильственной смерти на теле найдено не было, однако правоохранители будут проверять все версии.

Об этих и других происшествиях уходящей недели – в программе "Рейд 112".

