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Происшествия

"Рейд 112": банкомат ограбили на Вешняковской улице

"Рейд 112": банкомат ограбили на Вешняковской улице

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На Вешняковской улице в доме 29Б неизвестные ограбили банкомат. Владелица местного продуктового магазина обнаружила, что двери торговой точки вскрыты, а банкомат взломан. На место преступления выезжали сотрудники частного охранного предприятия, но грабители к тому времени уже скрылись.

Пожар произошел на складе на Киевской улице. Огонь охватил склад одной из торговых сетей. На место выезжали шесть пожарных расчетов, два экипажа скорой помощи и полиция.

В Тропаревском парке обнаружили мертвого человека. Тело лежало рядом с одной из скамеек. Погибший – мужчина предположительно пенсионного возраста. Следов насильственной смерти на теле найдено не было, однако правоохранители будут проверять все версии.

Об этих и других происшествиях уходящей недели – в программе "Рейд 112".

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