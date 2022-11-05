Число погибших в пожаре в Костроме увеличилось до 15

Фото: телеграм-канал SHOT

15 человек стали жертвами пожара в кафе "Полигон" в Костроме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Собеседник агентства уточнил, что пять человек задохнулись в результате возгорания, тела же остальных нашли под завалами.

Между тем количество пострадавших достигло пяти человек. Как написал в своем телеграм-канале губернатор Костромской области Сергей Ситников, все они получили легкие травмы. Людям оказали медицинскую помощь, госпитализация никому не потребовалась.

Крупный пожар произошел в костромском кафе "Полигон" в ночь на 5 ноября. Из здания кафе эвакуировали 250 человек.

В ликвидации возгорания были задействованы 50 человек и 20 единиц техники. Утром в субботу открытое горение было ликвидировано на площади 3,5 тысячи квадратных метров.

Согласно предварительной версии, причиной пожара стал выстрел из охотничьей ракетницы, совершенный одним из посетителей кафе. Сейчас этот человек разыскивается. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.



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