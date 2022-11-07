"Рейд 112": офис на первом этаже загорелся на Люблинской улице

На Люблинской улице произошел пожар. Пострадал один человек. На момент прибытия пожарных происходило возгорание на первом этаже офисного помещения. Охранник организации пытался загасить пламя.

На Алтуфьевском шоссе около остановки "Косторомская улица" произошла драка. Пострадал один человек. По указанному адресу прибыли два наряда ППС и две бригады медиков. Полицейские задержали одного из мужчин, который пытался оказать сопротивление. Второй мужчина был сильно избит, поэтому его госпитализировали в ближайшую больницу.

На проспекте Академика Сахарова произошел пожар. По указанному адресу были направлены 24 расчета пожарной техники, в том числе автомашины с выдвижными лестницами. Позже было установлено, что произошло возгорание утеплителя за вентилируемым фасадом 12-этажного административного здания.

Подробнее об этих и других событиях – в сюжете программы "Рейд 112".