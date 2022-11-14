Оператор "Северного потока" начал обследование мест утечек на газопроводе

Фото: kustbevakningen.se

Компания Nord Stream AG, оператор "Северного потока", приступила к обследованию разрыва на части газопровода, которая проходит через воды Дании. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Зафрахтованное Nord Stream AG судно выдвинулось в район повреждений и приступило к обследованию точек разрыва газопровода", – говорится в сообщении.

Отмечается, что раньше начать работы не представлялось возможным, несмотря на наличие соответствующего разрешения от Датского агентства геоданных. Это было обусловлено наличием в районе трубопровода запретной зоны радиусом пять морских миль.

11 ноября размер этой зоны был уменьшен до 500 метров, а Nord Stream AG было предоставлено исключение, позволяющее приблизиться к газопроводу на расстояние, достаточное для его обследования.

В компании подчеркнули, что длительность работ будет зависеть от доступа к зоне повреждений, который связан с погодными условиями.

О том, что Nord Stream AG получила разрешение на проведение собственного расследования повреждений "Северного потока" и "Северного потока – 2" в части Балтийского моря, которая относится к водам Дании, стало известно 11 ноября.

В конце сентября на обоих газопроводах "Северный поток" выявили утечки газа. Всего было зафиксировано четыре повреждения, в результате чего поставки газа по трубопроводам были остановлены. Российские власти считают, что утечки стали следствием диверсий.

"Газпром" впервые обследовал места взрывов на "Северном потоке" в конце октября. Специалисты обнаружили под газопроводом воронки глубиной 3 и 5 метров, также было вырвано 40 метров трубы.

Владимир Путин назвал произошедшее на трубопроводах "очевидным терактом".



Дания разрешила оператору "Северного потока" обследовать место диверсии на Балтике – СМИ

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!