Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

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Новости регионов: пожар в Нефтеюганске и загрязнение воздуха в Краснодаре

Новости регионов: пожар в Нефтеюганске и загрязнение воздуха в Краснодаре

Два пролета Антоновского моста разрушены в Херсонской области – СМИ

Новости часа: два пролета Антоновского моста через Днепр разрушены

Жительница Сургута въехала на машине в качавшихся на качелях детей

В Херсонской области рассказали про эвакуацию жителей с обоих берегов Днепра

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Пивной магазин тушили в Нефтеюганске. Огонь распространился на территорию в 200 квадратных метров. Первой загорелась соседняя пекарня, затем пламя пошло дальше. На место прибыли более 30 спасателей.

Нечем дышать и ничего не видно – жителей Краснодарского края предупредили о повышенном уровне загрязнения воздуха. Погодные условия такие, что вредные примеси просто не могут рассеяться. Кроме того в городе третий день держится густой туман.

В одном из микрорайонов Иркутска прорвало коллектор. Авария произошла в пятницу вечером. Без отопления и горячей воды остались 54 дома, в общей сложности почти 10 тысяч человек. Чтобы не разморозить системы, коммунальщики запустили внутреннюю циркуляцию.

В Ростове появился свой Тарзан. Очевидцы сняли, как мужчина перепрыгивал с одной машины на другую. Он начал с капота легковушки, затем перескочил на проезжавшую мимо фуру. Однако водитель грузовика решил, что такой пассажир ему не нужен, остановился и вызвал полицию.

Об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.

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