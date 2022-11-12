Новости регионов: пожар в Нефтеюганске и загрязнение воздуха в Краснодаре

Пивной магазин тушили в Нефтеюганске. Огонь распространился на территорию в 200 квадратных метров. Первой загорелась соседняя пекарня, затем пламя пошло дальше. На место прибыли более 30 спасателей.

Нечем дышать и ничего не видно – жителей Краснодарского края предупредили о повышенном уровне загрязнения воздуха. Погодные условия такие, что вредные примеси просто не могут рассеяться. Кроме того в городе третий день держится густой туман.

В одном из микрорайонов Иркутска прорвало коллектор. Авария произошла в пятницу вечером. Без отопления и горячей воды остались 54 дома, в общей сложности почти 10 тысяч человек. Чтобы не разморозить системы, коммунальщики запустили внутреннюю циркуляцию.

В Ростове появился свой Тарзан. Очевидцы сняли, как мужчина перепрыгивал с одной машины на другую. Он начал с капота легковушки, затем перескочил на проезжавшую мимо фуру. Однако водитель грузовика решил, что такой пассажир ему не нужен, остановился и вызвал полицию.

Об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.