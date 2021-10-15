Генпрокуратура РФ направила в Черногорию запрос об экстрадиции Тельмана Исмаилова

Бывшего владельца Черкизовского рынка могут вернуть в Россию. Генпрокуратура направила в Черногорию запрос об экстрадиции бизнесмена Тельмана Исмаилова для привлечения к уголовной ответственности.

Адвокат Исмаилова говорит, что Тельман будет добиваться предоставления ему политического убежища в Черногории. Свою вину он не признает.

1 октября его задержали в Черногории. В данный момент он находится под арестом в Подгорице. Следственный комитет России объявил Исмаилова в международный розыск еще в 2017 году. Ему заочно предъявлено обвинение в убийстве, незаконном обороте оружия и похищении певца Авраама Руссо. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.