Новости мира: свыше 70 человек пострадали в результате беспорядков в Сербии

Свыше 70 человек, в том числе 40 правоохранителей, пострадали в результате беспорядков в Сербии. Задержано и доставлено в полицию 37 граждан. В Белграде в протестных акциях участвует чуть более 3 тысяч человек, а в Нови-Саде – почти 2 тысячи. Президент Сербии отметил, что количество полицейских на улицах будет увеличено.

Тайфун "Подул" обрушился на Китай. В городе Фошань, расположенном провинции Гуандун, за 3 часа выпало 250 миллиметров осадков. В результате оказались затоплены не только улицы, но и машины. Местных жителей попросили оставаться дома и соблюдать осторожность. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

