Участки Тверской улицы перекрыты из-за замены асфальта

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 августа, 06:30

Происшествия

Новости мира: свыше 70 человек пострадали в результате беспорядков в Сербии

Новости мира: свыше 70 человек пострадали в результате беспорядков в Сербии

Полиция в ДНР изъяла нелегальную партию табака на 600 млн рублей

Суд вынес приговор женщине, сбившей насмерть ребенка в Москве

"Московский патруль": собаке отрезали ухо во время стрижки в салоне

"Московский патруль": суд вынес приговор женщине, насмерть сбившей 9-летнего мальчика

"Московский патруль": оперативники задержали в Абхазии находившегося в розыске мужчину

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 14 августа

Курьер в Москве спас пенсионерку от передачи денег мошенникам

СК возбудил уголовное дело после атак ВСУ на объекты в Ростове-на-Дону и Белгороде

Лесные пожары охватили популярные у россиян курорты в Европе и Турции

Свыше 70 человек, в том числе 40 правоохранителей, пострадали в результате беспорядков в Сербии. Задержано и доставлено в полицию 37 граждан. В Белграде в протестных акциях участвует чуть более 3 тысяч человек, а в Нови-Саде – почти 2 тысячи. Президент Сербии отметил, что количество полицейских на улицах будет увеличено.

Тайфун "Подул" обрушился на Китай. В городе Фошань, расположенном провинции Гуандун, за 3 часа выпало 250 миллиметров осадков. В результате оказались затоплены не только улицы, но и машины. Местных жителей попросили оставаться дома и соблюдать осторожность. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпогодаза рубежомвидеоЕгор БедуляДарья Крамарова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика