Более 20 пострадавших от взрыва на рынке в Ереване остались в больницах – Минздрав Армении

Более 20 пострадавших от взрыва на рынке "Сурмалу" в Ереване остаются в больницах. Об этом сообщает Минздрав Армении.

По данным МЧС республики, шесть человек от взрыва погибли, более 60 получили ранения, еще 16 считаются пропавшими без вести. Поиск людей продолжается.

Пожарным удалось локализовать огонь, который распространился после взрыва. В мэрии Еревана ранее сообщали, что в на рынке "Сурмалу" взорвался склад пиротехнических материалов.

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