Семнадцать человек пострадали в аварии с автобусом на Кубани

В результате аварии с автобусом на Кубани пострадали 17 человек. По предварительным данным, водитель фуры с зерном выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом.

Автобус ехал из Тулы в Анапу. В результате столкновения металлические элементы тента грузовика вошли в салон автобуса. Погибли три пассажира. Восемь человек увезли в больницы, трое из них в реанимации. Для тех, кто не пострадал, развернули пункт временного размещения. За ними выехал другой автобус из Анапы, чтобы доставить до места назначения.

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