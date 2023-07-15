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Семнадцать человек пострадали в аварии с автобусом на Кубани

Семнадцать человек пострадали в аварии с автобусом на Кубани

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В результате аварии с автобусом на Кубани пострадали 17 человек. По предварительным данным, водитель фуры с зерном выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом.

Автобус ехал из Тулы в Анапу. В результате столкновения металлические элементы тента грузовика вошли в салон автобуса. Погибли три пассажира. Восемь человек увезли в больницы, трое из них в реанимации. Для тех, кто не пострадал, развернули пункт временного размещения. За ними выехал другой автобус из Анапы, чтобы доставить до места назначения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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