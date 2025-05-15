Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 мая, 08:00

Происшествия

Новости мира: в Канаде лесные пожары охватили 100 тысяч гектаров территории

Новости мира: в Канаде лесные пожары охватили 100 тысяч гектаров территории

Два автомобиля столкнулись на востоке Москвы

"Московский патруль": эксперты рассказали, как справиться с кибербуллингом

"Московский патруль": столичные зацеперы объяснили полицейским свой поступок

"Московский патруль": правоохранители нашли в квартире жителя Подмосковья коллекцию оружия

"Московский патруль": столичные росгвардейцы задержали нарушителя на Монтажной улице

Людей эвакуировали из ТЦ "Красный кит" в Мытищах

В Гольянове двое мужчин угнали самокаты из подъезда жилого дома

Пожар произошел в жилом доме на Ярославском шоссе

Мотоциклист насмерть сбил женщину в Москве

В Канаде лесные пожары охватили территорию в размере 100 тысяч гектаров. Возгорания зафиксированы на востоке страны. Огонь приближается к коттеджным поселкам в районе одного из озер. Есть жертвы. По информации местных телеканалов, как минимум два человека погибли. Власти объявили эвакуацию. Более 1 тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома.

Авария произошла в Мексике. Как сообщают местные телеканалы, там на автомагистрали столкнулись грузовик, цистерна и пассажирский автобус. После удара цистерна взорвалась, 18 человек погибли на месте. Еще трое скончались позднее в больнице. На место аварии, кроме машин скорой помощи и полиции, прибыли подразделения гражданской обороны и национальной гвардии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожарДТПза рубежомвидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика