Новости мира: в Канаде лесные пожары охватили 100 тысяч гектаров территории

В Канаде лесные пожары охватили территорию в размере 100 тысяч гектаров. Возгорания зафиксированы на востоке страны. Огонь приближается к коттеджным поселкам в районе одного из озер. Есть жертвы. По информации местных телеканалов, как минимум два человека погибли. Власти объявили эвакуацию. Более 1 тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома.

Авария произошла в Мексике. Как сообщают местные телеканалы, там на автомагистрали столкнулись грузовик, цистерна и пассажирский автобус. После удара цистерна взорвалась, 18 человек погибли на месте. Еще трое скончались позднее в больнице. На место аварии, кроме машин скорой помощи и полиции, прибыли подразделения гражданской обороны и национальной гвардии.

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