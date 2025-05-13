СК назвал предварительную причину пожара на улице Генерала Тюленева в Москве

Следственный комитет назвал предварительную причину пожара, который произошел 4 мая на улице Генерала Тюленева в Москве. После хлопка газа в квартире на девятом этаже частично обвалились стены, крыша и межэтажные перекрытия. В итоге сгорело несколько квартир.

По данным следствия, ЧП произошло по вине самих жильцов. Причиной возгорания могло стать нарушение правил безопасного использования газового оборудования. В результате пожара погибли три человека, которые в этот момент находились в квартире. Все остальные жильцы дома были эвакуированы. Расследование продолжается, возбуждено уголовное дело.

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