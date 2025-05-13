Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 мая, 19:15

Происшествия

СК назвал предварительную причину пожара на улице Генерала Тюленева в Москве

СК назвал предварительную причину пожара на улице Генерала Тюленева в Москве

Движение восстановлено после аварии с большегрузом на Славянском бульваре

Пожар произошел в жилом 9-этажном доме на юго-востоке Москвы

Многотонная фура вылетела с дороги на Славянском бульваре в Москве

Большегруз вылетел с проезжей части на Славянском бульваре в Москве

Три автомобиля столкнулись на внутренней стороне 106-го км МКАД

Новости регионов: женщина повредила более пяти машин в Санкт-Петербурге

На юге Москвы задержали наркоторговцев с крупной партией вещества

Оперативные службы прибыли на место ДТП на Славянском бульваре

Киоск общепита загорелся у метро "Марьина Роща"

Следственный комитет назвал предварительную причину пожара, который произошел 4 мая на улице Генерала Тюленева в Москве. После хлопка газа в квартире на девятом этаже частично обвалились стены, крыша и межэтажные перекрытия. В итоге сгорело несколько квартир.

По данным следствия, ЧП произошло по вине самих жильцов. Причиной возгорания могло стать нарушение правил безопасного использования газового оборудования. В результате пожара погибли три человека, которые в этот момент находились в квартире. Все остальные жильцы дома были эвакуированы. Расследование продолжается, возбуждено уголовное дело.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожаргородвидеоАлексей Лазаренко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика