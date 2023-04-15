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Взрыв произошел рядом с местом выступления премьера Японии

Взрыв произошел рядом с местом выступления премьера Японии

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Взрыв произошел в японском городе Вакаяма. Инцидент случился рядом с местом, где должен был выступать премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Политик закончил осмотр рыболовецкого порта, после которого и была запланирована публичная речь. СМИ сообщают, что в сторону Кисиды кто-то бросил предмет, который был похож на сигнальную ракету. Полиция задержала одного человека. Политик не пострадал.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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