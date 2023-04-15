Премьер-министр Японии не стал отменять выступления после инцидента со взрывом

Фото: ТАСС/AP/Kiyoshi Ota

Премьер-министр Японии Фумио Кисида решил продолжить проведение запланированных выступлений, несмотря на инцидент со взрывом в городе Вакаяма. Об этом сообщает Kyodo News.

Японский чиновник собирается провести три выступления: одно в Вакаяме и еще два в избирательном округе Чиба.

Во время своего первого выступления Кисида извинился перед собравшимися за причиненное беспокойство.

"Я причинил вам беспокойство и неудобства. Я приношу свои извинения", – сообщил он.

О громком взрыве в городе Вакаяма, который произошел рядом с местом запланированного выступления премьер-министра Японии, стало известно рано утром 15 апреля. После случившегося Кисиду эвакуировали в местный полицейский участок, политик не пострадал.

По информации СМИ, неизвестный мужчина перед выступлением чиновника бросил в его сторону некий предмет, похожий на дымовую шашку, который затем взорвался. Мужчину задержали и уже арестовали.

Генсек правящей в Японии Либерально-демократической партии назвал прискорбным тот факт, что подобный инцидент произошел в период выборов.

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