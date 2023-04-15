В правящей партии Японии осудили инцидент со взрывом перед выступлением премьер-министра

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Правящая Либерально-демократическая партия Японии осудила инцидент со взрывом перед выступлением премьер-министра страны Фумио Кисиды в городе Вакаяма. Об этом сообщает Kyodo News со ссылкой на слова генсека партии Тосимицу Мотэги.

"Крайне прискорбно, что такой возмутительный акт был совершен в период выборов, которые являются основой демократии", – сообщил он.

Ранее сообщалось, что в одном из портов на западе Японии, где планировалось выступление премьер-министра страны Фумио Кисиды, раздались громкие взрывы.

Кисида был эвакуирован с места происшествия. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

По информации СМИ, перед выступлением премьер-министра неизвестный мужчина бросил в Кисиду предмет, похожий на дымовую шашку, который затем взорвался. Сотрудники службы безопасности задержали мужчину.

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