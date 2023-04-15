07:15Происшествия
В Сети появилось видео с моментом взрыва перед выступлением премьер-министра Японии
На кадрах видно большое скопление журналистов, собравшихся в ожидании выступления японского чиновника. В какой-то момент неподалеку раздался громкий взрыв, после которого многие представители прессы начали разбегаться.
По информации телеканала NHK, мужчину, устроившего взрыв, арестовали.
Ранее стало известно, что в одном из портов на западе Японии, где планировалось выступление премьер-министра страны Фумио Кисиды, раздались громкие взрывы.
Чиновника сразу же эвакуировали с места происшествия. Предварительно, в результате взрыва никто не пострадал, в том числе и сам Кисида.
Генсек правящей Либерально-демократической партии Японии осудил инцидент со взрывом.
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