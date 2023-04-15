В Сети появилось видео с моментом взрыва перед выступлением премьер-министра Японии

В Сети появилось видео с моментом взрыва перед публичным выступлением премьер-министра Японии Фумио Кисиды в городе Вакаяма.

На кадрах видно большое скопление журналистов, собравшихся в ожидании выступления японского чиновника. В какой-то момент неподалеку раздался громкий взрыв, после которого многие представители прессы начали разбегаться.

По информации телеканала NHK, мужчину, устроившего взрыв, арестовали.

Ранее стало известно, что в одном из портов на западе Японии, где планировалось выступление премьер-министра страны Фумио Кисиды, раздались громкие взрывы.

Чиновника сразу же эвакуировали с места происшествия. Предварительно, в результате взрыва никто не пострадал, в том числе и сам Кисида.

Генсек правящей Либерально-демократической партии Японии осудил инцидент со взрывом.

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