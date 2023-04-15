Взрыв на месте выступления премьера Японии не отразился на графике встречи глав МИД G7

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Инцидент со взрывом, который случился на месте выступления премьер-министра Японии Фумио Кисиды, не отразился на графике проведения встречи глав министерств иностранных дел стран "Большой семерки" в Каруидзаве. Организаторы уточнили, что мероприятие запланировано на 16–18 апреля.

"На данный момент никаких распоряжений о внесении изменений в график мероприятий мы не получали", – передает ТАСС сообщение организаторов.

Взрыв произошел рядом с местом запланированного выступления премьер-министра Японии в городе Вакаяма утром 15 апреля. После инцидента Кисиду эвакуировали в местный полицейский участок, политик не пострадал.

Как сообщили СМИ, неизвестный мужчина перед выступлением чиновника бросил в его сторону некий предмет, похожий на дымовую шашку, который затем взорвался. Мужчину задержали и уже арестовали.

В свою очередь, Кисида решил продолжить проведение запланированных выступлений: одно в Вакаяме и еще два в избирательном округе Чиба.



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