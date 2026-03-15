15 марта, 12:15
Жители Балашихи вооружились электрошокерами для защиты от агрессивного пса
В одном из дворов в подмосковной Балашихе жители вынуждены выгуливать своих питомцев с электрошокерами из-за агрессивного алабая. По словам очевидцев, собака уже напала на маленькую собачку и ее хозяйку, которую от пса отбили случайные прохожие.
Местные жители подтверждают опасность ситуации: алабай проявляет агрессию не только к другим животным, но и к людям. Несмотря на то, что хозяин собаки не использует поводок и намордник, установить его личность пока не удалось.
