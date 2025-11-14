Устроивший поджог в ТЦ Москвы подросток заявил, что его склонили к этому мошенники

Форма поиска по сайту

14 ноября, 15:15

Происшествия

Устроивший поджог в ТЦ "Авиапарк" подросток рассказал, почему пошел на преступление

В Москве задержали семерых участников мошеннической группы

Сотрудники МЧС проверят ТЦ "Авиапарк" в Москве, где устроил поджог подросток

Школьник рассказал, как решился на поджог кинотеатра в московском ТЦ

ФСБ задержала подозреваемых в подготовке покушения на высшее должностное лицо России

Автомобиль такси сбил подростка в подмосковном Чехове

До 5 лет лишения свободы может грозить подростку, устроившему пожар в ТЦ Москвы

Новости регионов: первый снег выпал в Санкт-Петербурге

Новости мира: торнадо обрушился на Кипр

Подросток, задержанный за поджог кинотеатра в московском ТЦ, рассказал, почему пошел на преступление. Он пронес в зал горючую жидкость и зажигалку. На допросе мальчик утверждал, что к этому его склонили мошенники.

Находясь на связи со злоумышленниками и выполняя их преступные указания, запуганный ребенок провел дома обыск по видеосвязи, сфотографировал банковскую карту отца и попытался перевести с нее деньги. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Алина ГилеваМаксим ШаманинДемид Густов

