Устроивший поджог в ТЦ Москвы подросток заявил, что его склонили к этому мошенники

Подросток, задержанный за поджог кинотеатра в московском ТЦ, рассказал, почему пошел на преступление. Он пронес в зал горючую жидкость и зажигалку. На допросе мальчик утверждал, что к этому его склонили мошенники.

Находясь на связи со злоумышленниками и выполняя их преступные указания, запуганный ребенок провел дома обыск по видеосвязи, сфотографировал банковскую карту отца и попытался перевести с нее деньги. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.