11 ноября, 07:45

Новости регионов: снежная буря обрушилась на Камчатку

Снежная буря обрушилась на Камчатку. Из-за этого осложнилась ситуация на трассах региона. Как сообщили местные жители, ветер на дорогах настолько сильный, что сдувает автомобили.

Огромные хлопья снега выпали в Кургане. По прогнозам синоптиков, погода ухудшится. Прогнозируется сильный ветер, и пойдет дождь.

Высокие сугробы появились на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области. Трассы уже начали расчищать ратраки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

