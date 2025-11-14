Устроивший поджог в ТЦ "Авиапарк" подросток рассказал, почему пошел на преступление

Подросток, устроивший поджог кинотеатра в московском ТЦ "Авиапарк", рассказал, почему пошел на преступление. На допросе он пояснил, как с ним связались неизвестные, запугали и заставили проводить обыск собственного дома.

Находясь на постоянной связи со злоумышленниками, запуганный ребенок провел дома обыск по видеосвязи, сфотографировал банковскую карту отца и попытался перевести с нее деньги. После этого ему приказали принести канистру с бензином в кинозал и устроить пожар в здании.

