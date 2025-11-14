Врачи рассказали о состоянии мальчика, пострадавшем при взрыве в Красногорске

Врачи рассказали о состоянии мальчика, у которого в руках сдетонировало взрывное устройство в подмосковном Краногорске. По словам директора детского клинического центра имени Рошаля Татьяны Шаповаленко, ребенок находится в отделении интенсивной терапии под постоянным наблюдением врачей.

Его состояние оценивается, как средней степени тяжести. Мальчик почти постоянно спит, перевязки проводят под наркозом. Специалисты разных профилей продолжают работать с ребенком.

