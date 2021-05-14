Врачи рассказали о состоянии девочки, выпрыгнувшей из окна, спасаясь от стрелка в Казани

Девочку, пострадавшую во время стрельбы в Казани, прооперировали в центре нейрохирургии имени Бурденко. Ребенка доставили в Москву с компрессионным переломом позвоночника и в шоковом состоянии.

В РДКБ накануне также прооперировали мальчика, пострадавшего в Казани. Процедуру врачи назвали уникальной. 5 часов они удаляли пули и осколки, которые застряли около основных сосудов. Ребенок в реанимации, его состояние тяжелое, но стабильное. Медики говорят, что его жизни ничего не угрожает.

Тем временем в стационарах Казани остаются еще 15 человек. Им оказывают всю необходимую помощь. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.