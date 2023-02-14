"Рейд 112": таксист сбил велосипедиста в Москве

В 00:00 загорелся авторемонтный комплекс с автомойками на площади 1,5 тысячи квадратных метров. По указанному адресу были направлены 14 расчетов пожарной техники сил пожарно-спасательного гарнизона города Москвы, в том числе специальные машины с автолестницами и подъемными кранами. В момент возгорания на втором этаже здания автосервиса оказались заблокированы и отрезаны огнем трое работников автосервиса. Пожарные сумели вовремя эвакуировать их из горящего здания.

Около 00:15 автомобиль такси "Киа" сбил велосипедиста. Велосипедист с переломом ноги был доставлен в ближайшую больницу. Степень вины водителя такси установят сотрудники ДПС.

В 01:40 водитель автомобиля "Мерседес" не справился с управлением и левым передним крылом задел бетонный отбойник. От небольшого касания машину отбросило в другую сторону, после чего она врезалась уже в отбойник с правой стороны. Пострадавших нет.

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