Самолет экстренно сел в Екатеринбурге из-за плохого самочувствия пассажирки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Выполнявший рейс Москва – Иркутск самолет совершил экстренную посадку в Екатеринбурге из-за плохого самочувствия пассажирки. Информацией об этом поделилась пресс-служба екатеринбургского аэропорта Кольцово.

"Рейс S7-3021 Москва – Иркутск совершил посадку в аэропорту Екатеринбурга из-за ухудшения самочувствия пассажирки", – передает ТАСС.

В пресс-службе заявили, что пассажирку пришлось госпитализировать. Самолет же отправился в Иркутск.

Похожая ситуация произошла ранее, когда самолет рейсом Челябинск – Москва совершил экстренную посадку в Казани из-за плохого самочувствия пассажира. Его направили в медучреждение.

Также поступала информация, что самолет, летевший из Бишкека в Москву, вынужденно сел в Оренбурге из-за пассажира, у которого было подозрение на гипертонический криз.

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