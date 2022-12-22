16:47Происшествия
Самолет экстренно сел в Екатеринбурге из-за плохого самочувствия пассажирки
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Выполнявший рейс Москва – Иркутск самолет совершил экстренную посадку в Екатеринбурге из-за плохого самочувствия пассажирки. Информацией об этом поделилась пресс-служба екатеринбургского аэропорта Кольцово.
"Рейс S7-3021 Москва – Иркутск совершил посадку в аэропорту Екатеринбурга из-за ухудшения самочувствия пассажирки", – передает ТАСС.
В пресс-службе заявили, что пассажирку пришлось госпитализировать. Самолет же отправился в Иркутск.
Похожая ситуация произошла ранее, когда самолет рейсом Челябинск – Москва совершил экстренную посадку в Казани из-за плохого самочувствия пассажира. Его направили в медучреждение.
Также поступала информация, что самолет, летевший из Бишкека в Москву, вынужденно сел в Оренбурге из-за пассажира, у которого было подозрение на гипертонический криз.
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