Блогер, которую толкнули в метро, сама получила штраф

Блогер, которую толкнули в столичном метро, сама получила штраф. Вместе с подругой она снимала ролик на платформе станции "Бауманская". В это время проходящий мимо мужчина шлепнул ее – момент попал на видео. Девушка обратилась в полицию, однако выяснилось, что он тоже написал заявление.

В постановлении было сказано, что своими танцами блогер мешала проходу прохожих. В итоге ей выписали штраф на 25 тысяч рублей, а ее подруге-оператору – на 20 тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

