Жителей дома на Совхозной улице попросили не пользоваться водопроводной водой

Жителей дома на Совхозной улице, где от отравления погибли 2 человека, а 10 попали в больницы, попросили не пользоваться водопроводной водой. Об этом Москве 24 рассказали на месте.

Эксперты проводят анализ буквально всего, что нашли в доме. По одной из версий, причиной смерти пенсионерки и подростка мог стать этиленгликоль, как пишут СМИ. Вопрос в том, как он попал в организм. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.