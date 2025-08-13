Форма поиска по сайту

13 августа, 19:15

Происшествия

Уголовное дело возбуждено после инцидента с девочкой в бассейне на юго-западе Москвы

В Москве возбуждено уголовное дело после инцидента в бассейне развлекательного комплекса на юго-западе города, где едва не погибла 12-летняя девочка. Во время купания ее волосы попали в трубу, и ребенок не смог выбраться самостоятельно.

На помощь пришли родители и сотрудники центра. Девочку передали медикам, признаков утопления не зафиксировано. В руководстве комплекса сообщили, что все произошло из-за нарушения правил – ребенок находился в бассейне без резинки и шапочки для волос.

