В Солнечногорском районе 20 семей остались без жилья после сделки с застройщиком

В Солнечногорском районе Московской области порядка 20 семей остались без жилья после заключения договора на строительство домов с инвестиционно-финансовой компанией "Сделка".

Клиенты оформили ипотеку и внесли часть денег, однако вместо готовых домов получили только котлованы. Сейчас пострадавшие пытаются выяснить, что пошло не так, и ищут способы защиты своих прав.

