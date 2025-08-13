Форма поиска по сайту

13 августа, 11:30

Происшествия

В Солнечногорском районе 20 семей остались без жилья после сделки с застройщиком

В Солнечногорском районе 20 семей остались без жилья после сделки с застройщиком

В Солнечногорском районе Московской области порядка 20 семей остались без жилья после заключения договора на строительство домов с инвестиционно-финансовой компанией "Сделка".

Клиенты оформили ипотеку и внесли часть денег, однако вместо готовых домов получили только котлованы. Сейчас пострадавшие пытаются выяснить, что пошло не так, и ищут способы защиты своих прав.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

