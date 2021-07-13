Актриса Джоди Тернер-Смит лишилась фамильной ценности на Каннском фестивале

Актриса Джоди Тернер-Смит, сыгравшая Анну Болейн в одноименном сериале, осталась без драгоценностей на фестивале в Каннах.

Грабители проникли в ее номер в отеле Marriott, пока Джоди отсутствовала. Ущерб оценивается больше чем на десятки тысяч евро. Среди пропавших украшений обручальное кольцо матери актрисы.

Есть предположение, что преступники охотились за украшениями с бриллиантами от Gucci. В них актриса блистала на премьере фильма "После Янга". Однако украшений в номере не было, их актриса брала "только на выход".

Джоди уже переехала в другой отель. К ней и ее годовалой дочери приставили круглосуточную охрану. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.