Космонавт рассказал о телефонных мошенниках, дозвонившихся до МКС

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Телефонным мошенникам удалось дозвониться до Международной космической станции. Об этом рассказал космонавт Олег Новицкий в рамках онлайн-тренинга Cyber Polygon, передает РИА Новости.

По его словам, злоумышленники представлялись сотрудниками банка. Он также добавил, что звонки поступали неоднократно.

"Были попытки, были телефонные звонки. Но такого прямого взлома не было, потому что нет у меня столько ценной информации, чтобы кого-то заинтересовать. <...> было очень очевидно, что выходят на связь мошенники", – рассказал Новицкий.

Ранее специалист отдела анализа защищенности центра противодействия кибератакам Solar JSOC компании "Ростелеком" Лев Прокопьев перечислил главные схемы, которыми пользуются кибермошенники. По его словам, наиболее популярным способом у преступников является звонок якобы из службы безопасности банка с сообщением о подозрительной операции со счетом или картой.