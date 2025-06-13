Новости регионы: в Подмосковье при пожаре в частном доме погибли пятеро детей

Трагедия произошла в поселке Куровское Московской области. В результате пожара в частном доме погибли пятеро детей, самому младшему из которых было всего несколько месяцев. Их мать с ожогами доставлена в больницу. По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за замыкания электропроводки.

В одном из парков Удмуртии прохожие стали свидетелями, как утята один за другим упали в канализационную решетку, по которой их вела мама-утка. Женщина сняла момент на видео, после чего очевидцы бросились на помощь. К счастью, колодец оказался неглубоким, и всех малышей удалось благополучно достать.

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