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13 мая, 19:15

Происшествия

Самолет пролетел на предельно малой высоте над трассой М-8 "Холмогоры" в Подмосковье

Самолет пролетел на предельно малой высоте над трассой М-8 "Холмогоры" в Подмосковье

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Транспортная прокуратура начала проверку авиаинцидента, который попал на камеру в Подмосковье. Над федеральной трассой М-8 "Холмогоры" самолет пролетел на предельно малой высоте.

Это было учебно-тренировочное воздушное судно чехословацкого производства Zlin Z 142. Одномоторный самолет рассчитан на двух человек.

Росавиация сформировала комиссию для проведения собственного расследования. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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