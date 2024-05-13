Четверых торговцев наркотиками арестовали в Ленинградской области

В Ленинградской области задержали торговцев наркотиками. Были арестованы администратор, двое оптовых закладчиков, а также женщина, которая разносила наркотики.

Во время обыска правоохранители нашли несколько готовых доз, рабочие телефоны, банковские карты, ноутбуки и планшеты. А в арендованном гараже одного из фигурантов обнаружили почти 200 граммов наркотика.

Возбуждено уголовное дело. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

