Кабмин Таиланда одобрил проект письма о намерении страны стать членом БРИКС

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Кабмин Таиланда одобрил проект письма о планах страны стать членом БРИКС. Правительство считает, что государство таким образом сможет укрепить свою роль на мировой арене. Соответствующее заявление появилось на сайте исполнительного органа.

"Вступление в БРИКС расширяет возможности Таиланда участвовать в создании нового мирового порядка, в котором важную роль играют страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны", – отмечается в публикации.

Ранее Сергей Лавров сообщил, что около 30 стран, помимо тех, кто уже является членом объединения, хотят установить партнерские отношения с БРИКС.

По словам министра, стремление стран сблизиться является закономерным "в условиях, когда БРИКС работает на подлинно демократических, взаимоуважительных началах". Объединение станет одной из опор многополярного мира, подчеркнул дипломат.

