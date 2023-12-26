Лавров заявил, что около 30 стран хотят установить партнерские отношения с БРИКС

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Около 30 стран, помимо тех, кто уже является членом объединения, хотят установить партнерские отношения с БРИКС. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу МИД РФ Сергея Лаврова.

Об этом он сообщил в ходе заседания комиссии генсовета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.

Министр отметил, что стремление стран сблизиться с объединением является закономерным "в условиях, когда БРИКС работает на подлинно демократических, взаимоуважительных началах". Он заверил, что будет продолжена работа над тем, чтобы объединение сделало прочнее позиции в качестве одной из опор многополярного мира.

По словам министра, Латинская Америка серьезно интересуется БРИКС, несмотря на то что Буэнос-Айрес взял время на раздумья по работе с организацией. Он уверен, что работа станет "более многогранной", когда в БРИКС вступят новые члены.

Россия вместе с партнерами по БРИКС рассчитывает выйти на солидный набор решений на высшем уровне к саммиту объединения в Казани в октябре 2024 года, уточнил глава дипведомства.

"Наша вахта во главе БРИКС пройдет под девизом "укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности", – отметил Лавров.

Уточняется, что более десятка городов России предоставят площадки для более чем двухсот мероприятий по экономической, политической, общественной тематикам. Саммит БРИКС в Казани станет кульминацией, уверен он.

Ранее сообщалось, что список государств – кандидатов в новые партнеры БРИКС утвердят на саммите в Казани. На повестке дня у объединения стоит подключение шести новых стран, которые станут членами БРИКС с 1 января 2024 года.

Также формальные заявки на вступление в БРИКС подали Таиланд, Бангладеш, Гондурас, Индонезия, Нигерия, Государство Палестина, Сенегал, Алжир, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Казахстан, Куба, Бахрейн, Вьетнам и Кувейт.

Шесть новых стран присоединятся к БРИКС в 2024 году