В Сеть выложили переписку учеников и учителя из захваченной стрелком казанской школы

В Сеть выложили переписку восьмиклассников, которых в момент стрельбы в казанской школе от стрелка отделяла всего одна стена. В соседнем кабинете Ильназ Галявиев стрелял по ученикам из параллели.

Дети прятались за партами и писали преподавателю в классный чат. Женщина успокаивала школьников и просила их сидеть тихо. Судя по переписке, они до последнего не понимали, что происходит. При этом Галявиев пытался прорваться в их кабинет, но дверь успели закрыть.

В результате ученики не пострадали, через несколько минут в здании появилась полиция. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.