Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 марта, 07:30

Происшествия

Новости мира: неизвестный захватил заложников в автобусе в Бразилии

Новости мира: неизвестный захватил заложников в автобусе в Бразилии

"Безопасный город": в Москве задержали выдававшего себя за сотрудника СК мужчину

"Безопасный город": автомобиль сбил двух пешеходов на улице Верхняя Масловка

"Безопасный город": число дорожных аварий снизилось в Москве

Новости регионов: военные РФ уничтожили украинскую пусковую установку РСЗО HIMARS

Поисково-спасательные работы завершили на месте крушения Ил-76 в Ивановской области

Новости регионов: беспилотник ВСУ врезался в стену магазина в Белгороде

Комиссия Главного командования ВКС РФ вылетела на аэродром Иваново

Новости регионов: серийного поджигателя машин задержали в Подмосковье

Новости регионов: торговый центр вспыхнул из-за проводки в Пермской крае

В Рио-де-Жанейро в центре города мужчина угнал автобус, взяв в заложники 18 человек. Известно о двух убитых и одном раненом. Автобус окружил спецназ, через три часа нападавший наконец отпустил людей и сдался сам.

В Аргентине зафиксировали сильные паводки. Горожане Буэнос-Айреса передвигаются по улицам по пояс в воде, в то время как вокруг плавают припаркованные авто. Убытки подсчитывают и фермеры – под угрозой уничтожения находится весь урожай сои.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоМаксим СеликовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика