Новости мира: неизвестный захватил заложников в автобусе в Бразилии

В Рио-де-Жанейро в центре города мужчина угнал автобус, взяв в заложники 18 человек. Известно о двух убитых и одном раненом. Автобус окружил спецназ, через три часа нападавший наконец отпустил людей и сдался сам.

В Аргентине зафиксировали сильные паводки. Горожане Буэнос-Айреса передвигаются по улицам по пояс в воде, в то время как вокруг плавают припаркованные авто. Убытки подсчитывают и фермеры – под угрозой уничтожения находится весь урожай сои.

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