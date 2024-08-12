Несколько человек устроили фотосессию с оружием на крыше жилого дома в Москве

Несколько человек устроили фотосессию с пневматическим и страйкбольным оружием на крыше жилого дома в Москве. Напуганные соседи вызвали полицию. Когда правоохранители прибыли, хулиганов уже не было на месте. Найти их помогли системы видеонаблюдения.

В итоге задержали пятерых злоумышленников в возрасте от 19 до 26 лет. Трое из них фотографировались, еще двое ждали в машине. Водитель оказался в состоянии алкогольного опьянения.

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