Суд арестовал на два месяца виновника ДТП на Бережковской набережной. На заседании мужчина объяснил, что пытался затормозить, но не смог вовремя среагировать. После это он отказывался верить в происходящее, поэтому уехал в сторону дома.

Как сообщила прокуратура, в ходе судебного заседания обвиняемый возражал против меры пресечения в виде заключения под стражу и просил домашний арест. Также он заявил, что в аварии виновата неисправность автомобиля.

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