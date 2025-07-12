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12 июля, 21:15

Происшествия

Суд арестовал на два месяца виновника ДТП на Бережковской набережной

Суд арестовал на два месяца виновника ДТП на Бережковской набережной

Виновник ДТП на Бережковской набережной арестован на два месяца

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Суд арестовал на два месяца виновника ДТП на Бережковской набережной. На заседании мужчина объяснил, что пытался затормозить, но не смог вовремя среагировать. После это он отказывался верить в происходящее, поэтому уехал в сторону дома.

Как сообщила прокуратура, в ходе судебного заседания обвиняемый возражал против меры пресечения в виде заключения под стражу и просил домашний арест. Также он заявил, что в аварии виновата неисправность автомобиля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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