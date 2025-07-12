12 июля, 21:15Происшествия
Суд арестовал на два месяца виновника ДТП на Бережковской набережной
Суд арестовал на два месяца виновника ДТП на Бережковской набережной. На заседании мужчина объяснил, что пытался затормозить, но не смог вовремя среагировать. После это он отказывался верить в происходящее, поэтому уехал в сторону дома.
Как сообщила прокуратура, в ходе судебного заседания обвиняемый возражал против меры пресечения в виде заключения под стражу и просил домашний арест. Также он заявил, что в аварии виновата неисправность автомобиля.
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