Новости регионов: мужчина поджег машину начальника ГИБДД в Иркутской области

В Иркутской области задержали мужчину, который поджег автомобиль начальника местной Госавтоинспекции. 38-летнего водителя ранее оштрафовали за вождение в нетрезвом виде. Не согласившись с наказанием, он пришел к дому полицейского, облил машину горючей жидкостью и поджег. Пожар удалось потушить очевидцам.

В Приморском крае двух молодых амурских тигров вернули в дикую природу. Хищников отловили после того, как они вышли к людям и начали охотиться на собак. После курса реабилитации специалисты признали их готовыми к самостоятельной жизни. Животных выпустили в удаленную от населенных пунктов часть тайги.

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