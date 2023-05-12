Экс-игрок "Спартака" скончался в результате аварии на уличных гонках в Подмосковье – СМИ

Бывший футболист Александр Каракин разбился на своем спорткаре в Московской области. От машины практически ничего не осталось. Медики всю ночь боролись за жизнь спортсмена, но не смогли его спасти.

Произошло все около Лесного городка на Минском шоссе. Как сообщили телеграм-каналы, в этом районе устраивали незаконные уличные гонки и разгоняли свои машины до 200 километров в час и выше. Когда заезды уже закончились и все разъезжались по домам, Nissan GT-R Каракина врезался в отбойник на высокой скорости.

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