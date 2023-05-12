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08:54

Происшествия

Покрышки загорелись в подмосковном Дзержинском

Видео: телеграм-канал "Новости Москвы"

Автомобильные покрышки загорелись в подмосковном Дзержинском. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МЧС по Московской области.

Видео: Москва 24

По данным управления, площадь возгорания составляет 30 квадратных метров.

Видео: Москва 24

Накануне пожар произошел в квартире жилого дома в подмосковном Раменском. Ему предшествовал взрыв газовоздушной смеси. В результате происшествия было возбуждено уголовное дело. В ходе осмотра места ЧП специалисты обнаружили самовольное подключение газовой плиты.

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