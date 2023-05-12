08:54Происшествия
Покрышки загорелись в подмосковном Дзержинском
ТАСС со ссылкой на управление МЧС по Московской области.
произошел в квартире жилого дома в подмосковном Раменском. Ему предшествовал взрыв газовоздушной смеси. В результате происшествия было возбуждено уголовное дело. В ходе осмотра места ЧП специалисты обнаружили самовольное подключение газовой плиты.
произошел в квартире жилого дома в подмосковном Раменском. Ему предшествовал взрыв газовоздушной смеси. В результате происшествия было возбуждено уголовное дело. В ходе осмотра места ЧП специалисты обнаружили самовольное подключение газовой плиты.
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